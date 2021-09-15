Длительное ношение маски может вызвать натирание кожи: украинцам объяснили, как избежать дискомфорта

Респираторы и хирургические очки плотнее, чем маски, прилегают к коже.

После вспышки коронавируса неизменным атрибутом в жизни людей стали защитные маски. Но во время длительного использования защитного средства может возникать дискомфорт. В Минздраве рассказали, как уменьшить неприятность во время длительного использования маски.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Работники некоторых профессий, чтобы обезопасить себя и окружающих от коронавируса, в течение всего рабочего дня должны носить маски. А это чревато натиранием кожи. Респираторы и хирургические очки прилегают к коже значительно плотнее, чем обычные маски, поэтому прежде всего необходимо принять меры по предотвращению натирания кожи в местах контакта.



Британские исследователи из Imperial College London сравнили эффективность определенных средств, которые помогают снизить негативный эффект от длительного ношения средств индивидуальной защиты. В частности, для уменьшения дискомфорта от длительного ношения маски на лице одними из самых действенных является талькова присыпка или смесь масел и воска.

Среди других методов:

Обычная талькова присыпка снижает трение на 49% во время нанесения и на 59% — через 4 часа

Смесь кокосового масла, какао-масла пчелиного воска снижала трение на 31% во время нанесения и на 53% через 4 часа

Также эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина

Однако обычные кремы, которые увлажняют, могут быть менее эффективными в таком случае, потому что они быстро адсорбируются в кожу и их протективный эффект не длится достаточно долго без повторного нанесения.

"Не забывайте надевать маски, поскольку они защищают вас и ваших близких от распространения коронавирусной инфекции", — отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин предупредил о рейдах Национальной полиции для проверок по соблюдению масочного режима.

Игорь Кузин: "Вакцинация не является поводом, чтобы отменять масочный режим"

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