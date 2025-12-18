Длительные блекауты в Украине: какие города под угрозой

Блекаут в Украине / © ТСН

Сегодня под угрозой длительного обесточивания находится любой украинский город. Даже мощная система ПВО не способна гарантировать 100% защиты, если враг сосредотачивает массированный удар на ограниченной территории.

Об этом рассказал народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью «Telegraf».

По словам парламентария, произошедший в Одессе сценарий теоретически может повториться в любом крупном городе Украины, если интенсивность обстрелов будет критической.

«Совершенно любой украинский город сегодня под риском, если атака будет такой интенсивности. Не только украинский, а любой европейский город, даже стран НАТО, не сможет отразить такое количество воздушных целей, если они будут сосредоточены на небольшом регионе за короткий период — за ночь или даже через шесть-восемь часов. Отразить это нереально», — подчеркнул Нагорняк.

Комментируя публикации в мировых медиа о возможном коллапсе украинской энергосети, депутат отметил, что подобная информация часто имеет целью привлечение внимания или политические цели, однако не всегда отражает действительность.

«В прошлом году одно британское издание публиковало, что в Украине не построено ни одно защитное сооружение и нас ждет тотальный блекаут. Эта информация совершенно не соответствовала действительности. Да, у нас есть проблемы со строительством защитных сооружений второго и третьего уровня, но, несмотря на то, у нас высокая степень готовности», — отметил нардеп.

Нагорняк заверил, что, несмотря на все попытки страны-агрессорки, Россия до сих пор не достигла своей ключевой цели — погрузить Украину в полную тьму.

«Мы видим, что после вражеских атак Россия не может добиться своей цели — обесточить всю страну и погрузить Украину в блекаут. У нас есть длительные отключения света, но это не блэкауты, это ограничение потребления. 'Укрэнерго' балансирует систему за счет отключений разных категорий потребителей. Нет такого, что какой-нибудь регион неделями без электроэнергии», — подытожил Сергей Нагорняк.

Он также добавил, что даже такие пострадавшие регионы, как Черниговщина, после массированных атак быстро приходят в себя, а энергоснабжение возобновляется в течение нескольких суток.

Напомним, что в Одессе и Одесской области продолжают ликвидировать последствия массированной атаки противника 13 декабря. Несмотря на значительные повреждения энергетической инфраструктуры, свет уже вернули почти 600 тысяч потребителей, однако более 30 тысяч домохозяйств остаются без электричества.

В отдельных районах до сих пор нет воды и отопления, однако часть проблем решена, работают бюветы и организованный подвоз воды. Оккупанты пытаются использовать бытовые трудности для пропаганды, однако жители продолжают оставаться на украинской стороне, а волонтеры и международные организации помогают пострадавшим.