Длительные воздушные тревоги изменят обучение в школах: правительство определило новые правила

Обучение во время тревог / © ТСН

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Правительство Украины приняло решение об организации образовательного процесса во время длительных воздушных тревог. Школы смогут сочетать очное и дистанционное обучение, использовать оборудованные укрытия в других учреждениях и гибко изменять расписание в зависимости от ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий на своём Telegram-канале.

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Школы будут самостоятельно выбирать формат обучения

По словам главы правительства, каждое учебное заведение будет самостоятельно определять модель организации занятий с учетом ситуации с безопасностью, вместимости укрытия и условий его обустройства.

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«Занятия могут проводиться в классах, укрытиях или сочетать очный и дистанционный форматы», — отметил Корецкий.

Местные общины должны помочь школам адаптировать образовательный процесс к вызовам в сфере безопасности. В частности, им поручено изучить возможность использования других оборудованных укрытий, в которых можно организовать обучение.

Правительство также подчеркивает необходимость гибких расписаний, чтобы семьи могли заранее планировать свой день и понимать, как будут проходить занятия.

«Родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, иметь возможность планировать свой день, поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения — предсказуемыми», — пояснил премьер-министр.

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Какие предметы будут иметь приоритет в убежищах

Если вместимость помещения не позволяет проводить все уроки в очной форме, школы должны отдавать предпочтение отдельным образовательным направлениям.

По словам Корецкого, приоритетными будут предметы математической, естественнонаучной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных областей. Остальные дисциплины при необходимости можно будет изучать дистанционно.

Такой подход должен помочь организовать обучение даже в условиях длительного пребывания детей в убежищах и ограниченных возможностей для проведения полноценных занятий.

Какими должны быть школьные укрытия

Правительство отдельно определило требования к убежищам в школах, работающих в очном формате. Они должны быть приспособлены для длительного пребывания детей и педагогов.

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В частности, там должны быть оборудованы учебные места, обеспечено надлежащее освещение, резервное электропитание, доступ к интернету и соответствующие санитарные условия.

Выполнение решения будет ежемесячно контролироваться Министерством образования и науки Украины.

«Безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии является обязательным», — подчеркнул Корецкий.

Напомним, 15 октября российская армия атаковала Полтаву беспилотниками. Попадание произошло вблизи одного из учебных заведений в областном центре. К счастью, дети находились в укрытии, никто не пострадал.

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