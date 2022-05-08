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Длительный комендантский час в нескольких областях Украины: в чем заключаются дополнительные ограничения

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Длительный комендантский час в нескольких областях Украины: в чем заключаются дополнительные ограничения

sud.ua

Во время длительного комендантского часа вводятся дополнительные дежурные патрули.

Центр противодействия дезинформации объясняет, что в нескольких областях Украины с 7 по 10 мая вводится длительный комендантский час.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

Такие ограничения обусловлены возможными провокациями и ракетными атаками русской армии.

В чем заключаются дополнительные ограничения?

  1. Во время комендантского часа можно выходить только в хранилища в случае объявления воздушной тревоги. Запрещено пребывание людей в указанный период на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.
  2. При необходимости выгула домашних животных делайте рядом с собственным домом и берите с собой документы. Время прогулки нужно максимально сократить.
  3. Пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.
  4. Будут работать только очередные аптеки, экстренные службы и объекты критической инфраструктуры.
  5. Вводятся дополнительные дежурные патрули. Патрульным разрешается применение оружия при задержании подозрительных.

Напомним, что ранее в Запорожье ввели длительный комендантский час.

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