Для адептов "и так пойдет": в патрульной полиции опровергли пять самых распространенных мифов о зимних шинах

В ближайшие дни прогнозируется существенное понижение температуры, снег, гололед. В связи с этим патрульная полиция обращается к автомобилистам, кто еще не успел подготовиться — сделайте это сейчас. Зимние шины, зимний омыватель, проверьте аккумулятор, позаботьтесь о наличии средств очистки авто от снега и обледенения (небольшая складная лопата – также может пригодиться, закиньте в багажник).

Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

А для адептов "и так пойдет" Белошицкий напомнил и развеял несколько мифов о зимних шинах.

Самые распространенные мифы о зимних шинах

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Миф 1. Когда мой дед/батя ездили на "москвичах" и "жигулях" еще при царе Паньке, то не было никаких зимних шин и все было норм.

Правда 1. Не было норм. Просто другого не было. И исходили из того, что было. Это все равно, что ходить в деревянных "башмаках", потому что когда-то в них ходили и было норм. На самом деле ни дед, ни отец не отказались бы от большего комфорта и безопасности, будь у них такая возможность. Но его не было. Важно, что интенсивность движения и количество авто в те времена были значительно (в очень много раз) ниже, чем сейчас. Было больше пространства и меньше возможных ситуаций на дороге. Однако наши предки также имели много проблем со снегом и гололедом, какими бы искусными водителями и механиками они не были.

А еще они "наращивали" резину, когда она изнашивалась, а потом это "наращивание" улетало целым пластом прямо на трассе

Миф 2. Зимние шины такие же, как летние и все это – маркетинг.

Правда 2. Нет, не такие же. Химический состав летней и зимней резины отличается. Если не прибегать к скучным формулам и долгому описанию процесса изготовления, то подытожить можно так: летняя шина рассчитана на более высокие температуры и сохраняет свои свойства именно при высоких температурах. Когда же температура менее 4-7 градусов выше нуля, летняя шина уже начинает "дубить", терять эластичность и потенциал сцепления с дорогой. Просто замерзает и превращается в каток.

Зимние шины имеют другой химический состав и при низких температурах свойств не теряют, следовательно, имеют хорошее сцепление с дорожным покрытием в таких условиях. Кроме этого, у них и более глубокий протектор.

Миф 3. Я такой лихой водитель, что зимние шины мне не надо. Пусть берут те, кто ездить не умеет.

Правда 3. Каким бы лихим водителем, кто бы ни был, но законы физики еще ни один не победил. Сцепление с дорогой на летней шине значительно хуже при низких температурах. Отсюда и самый длинный тормозной путь, как минимум. И менее лихой водитель, но переобувшийся на зимние шины, остановится быстрее в неожиданной ситуации. А "лихой молодец", скорее всего, въедет в него, поскольку будет иметь более длинный тормозной путь.

Миф 4. На внедорожнике из 4х4 и на летней резине можно ездить.

Правда 4. На самом деле тяжелые внедорожники, как и другие автомобили, нуждаются в зимней "обуви". Из-за большого размера и большего веса внедорожника, его управление на летней резине будет напоминать спуск на лыжах с горы.

Миф 5. Можно сэкономить и поставить зимние шины только на ведущую ось, а другую оставить на летней.

Правда 5. На самом деле нужно устанавливать зимние шины на обе оси для достижения эффекта. Даже несмотря на то, что дадут немного большее сцепление на снегу и гололедице, зимние шины только на одной оси в некоторых ситуациях могут создать гораздо больше хлопот — машина легко пойдет в занос в тех ситуациях, где могла бы сохранять стабильность.

"На фото примеры поверивших в мифы. Не верьте в мифы. Управляйте ответственно и пусть все путешествия будут безопасными", — резюмировал Белошицкий.

Справка: Менять летнюю резину на зимнюю можно тогда, когда среднесуточная температура опустится до +7°. Обычно такой период наступает в конце октября или начале ноября. Неопытным водителям менять шины на зимние можно не дожидаясь морозов. Им рекомендуется поменять резину в середине октября вне зависимости от погоды.

Напомним, что в Украине температура упадет до 14 градусов мороза: синоптикиня назвала точные даты.

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