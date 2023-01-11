Для безопасности пассажиров: "Укрзалізниця" меняет расписание и маршруты ряда поездов

"Укрзалізниця" меняет расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих в сообщении Кривой Рог-Никополь-Запорожье. Речь идет о поездах Одесса-Харьков, Львов-Запорожье, Киев-Запорожье и Кривой Рог-Никополь.

Заботимся о безопасных маршрутах для всех наших пассажиров, объяснили в "Укрзалізниці".

Так, с 19 января поезд №59 Харьков — Одесса отправляется из Харькова в 12:37 (вместо 08:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог (без заезда на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово). Также этот рейс будет дополнительно останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений – в 10:57.

Аналогично будет изменен с 20 января маршрут обратного рейса поезда №62 Одесса – Харьков, что также изменит его время прибытия в Харьков: теперь он будет приезжать в 15:37 вместо 19:06.

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Изменения коснутся также маршрута поезда №119/120 Львов – Запорожье – Львов. С 19 января при курсировании из Львова этот поезд будет следовать через Кривой Рог и Днепр и не будет заходить на станции Апостолово, Чортомлык, Никополь, Марганец, Мировая и Днепробуд-2. Также изменится время его прибытия в Запорожье: он будет приезжать в 15:52 вместо 14:20. При курсировании из Запорожья этот рейс будет отправляться в 09:45 вместо 10:25 и будет следовать измененным маршрутом. Кроме того, поезд при курсировании в обоих направлениях будет останавливаться на станции Божедаровка.

Вместо поезда №275/276 Киев – Запорожье – Киев для пассажиров никопольского направления назначаются пригородные поезда:

— с 18 января №6075 Запорожье – Кривой Рог (отправление в 15:25, прибытие в 19:54);

— с 19 января №6076 Кривой Рог – Запорожье (отправление в 7:10, прибытие в 11:45).

Эти пригородные рейсы будут курсировать через станции Днепробуд-2, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово, обеспечивая возможность пассажирам из этих городов осуществить удобную пересадку по станции Кривой Рог-Главный на поезда №75/76 Кривой Рог – Киев и №59 Харьков – Одесса.

Также меняется расписание движения пригородного поезда №6472 Кривой Рог — Никополь с 20 января: он будет отправляться со станции Кривой Рог-Главный в 10:10 и прибывать в Никополь в 12:37 вместо 11:34. Эти изменения позволят пассажирам из поезда №120/119 Львов — Запорожье, следующим в Апостолово, Чертомлык и Никополь, пересесть на этот пригородный рейс на станции Кривой Рог-Главный.

Пассажиры из Никополя, Чортомлыка и Апостолового, которые планировали поездку рейсом №119/120 Запорожье – Львов, в связи с изменениями могут воспользоваться пригородным поездом №6485 Никополь – Кривой Рог и пересесть на поезд №119/120 на станции Кривой Рог-Главный. Поезд №6485 будет отправляться из Никополя в 11:35 и прибывать на станцию Кривой Рог-Главный в 14:01. Рейс №119/120 Запорожье – Львов отправляется с той же станции в 15:51, что позволяет пассажирам сделать удобную пересадку с небольшим временем ожидания.

Напомним, утром 11 января российская армия снова ударила по Никопольскому району Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. Под обстрел попал Марганец, пострадал 26-летний мужчина.

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