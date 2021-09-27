Для борьбы с агрессией РФ: Литва планирует передать Украине военное снаряжение на €677 тыс.

Для борьбы с агрессией РФ: Литва планирует передать Украине военное снаряжение на €677 тыс.

Украинским военным планируют передать бронежилеты и баллистические ремни.

Литовская Республика планирует передать украинской армии военное снаряжение на более чем 677 тысяч евро.

Соответствующий проект правительственного постановления подготовило литовское Министерство национальной обороны, пишет KL.lt.

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Отмечается, что украинским военным хотят передать 490 бронежилетов на 617,8 тыс. евро, а также 490 баллистических ремней на 59,29 тыс. евро.

"Это предложение является ответом на просьбу союзного украинского правительства поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", — говорится в сообщении.

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Между тем комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект, согласно которому в 2022 финансовом году военная помощь Украине составит 481,5 миллиона долларов, что на 28,5 миллиона больше, чем в текущем году.

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