Для чего мобилизуют лиц с легкой умственной отсталостью: объяснение главы Минздрава

В каждом конкретном случае решение о задачах, которые будут поручать таким людям, будет принимать командир.

Лицам с умственной отсталостью легкой степени в армии можно поручить выполнение определенных вспомогательных задач, иначе они бы не попали в категорию пригодных.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, если бы существовали определенные риски в отношении таких людей, они попали бы в категорию "непригодные".

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“Если сейчас он попал в категории "пригодные", то есть определенные вещи, которые можно поручить делать этому человеку для того, чтобы он был в помощь команде. Мы говорим о том, что даже в медицинской сфере есть люди, которые нужны в помощи, что-то сделать - и убрать, и поднести, и передать”, — отметил министр.

Виктор Ляшко утверждает, что в каждом конкретном случае командир или руководитель будет принимать решения о задачах, которые можно поручить таким мобилизованным.

"Вертикаль в военных выстроена и в случае, если где-то будет что-то не так, то в принципе они должны на это отреагировать", — сказал он.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. У подсудимого обнаружили искажение рук и болезнь позвоночника, однако с этими заболеваниями он был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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