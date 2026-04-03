Для чего на самом деле Кремль запускает "Орешники": главный конструктор Fire Point дал четкий ответ

Ракета «Орешник» / © ТСН

Совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман объяснил, для чего на самом деле Кремль запускает ракеты «Орешник».

Об этом Штиллерман рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Орешник» предназначен для устрашения. Такие ракеты целесообразно использовать только для ядерного вооружения, убежден Штиллерман.

Главный конструктор Fire Point назвал российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» «обрезанной межконтинентальной ракетой», у которой убрали одну ступень.

«Эта ракета предназначена для несения ядерных боеголовок. Конвенционное вооружение она нести не может — это никому не нужно. [Удар "Орешником" по Днепру был рассчитан] на устрашение. Такие ракеты имеет смысл использовать только для ядерного вооружения», — пояснил Штиллерман.

Напомним, в Раде придумали, как противодействовать российскому «Орешнику». Из-за применения Россией средств поражения с космическими элементами ВСУ нуждаются в новых видах войск. Народный депутат Федор Вениславский призвал Верховную Раду немедленно принять законы о создании Космических и Киберсил. По его словам, принятие закона о Космических силах станет адекватным ответом на использование Россией ракет «Орешник».

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может применить ракету «Орешник», если через границы его страны будут «лезть» другие государства. Лукашенко цитируют российские пропагандистские СМИ

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" в Вильнюсе, Варшаве или Киеве. Упаси Боже. Это не наша задача. Нам нужно защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии», — пригрозил он.