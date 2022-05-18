для чего нужны отсеки в стиральной машинке

Для чего нужно 3 отсека в лотке для порошка стиральной машинки

Для чего нужно 3 отсека в лотке для порошка стиральной машинки

Многие люди, имеющие стиральную машину, не знают всех функций машинки. К примеру, для чего необходимы три отсека в лотке для порошка. Чтобы качественно постирать вещи и избежать проблем с техникой, рассказываем о назначении всех отсеков в материале ТСН.ua

Для чего в стиральной машинке три отсека

Все отсеки подписаны, обозначены цифрами, звездочкой или цветком, порядок зависит от марки машинки.

Арабской цифрой 1 или римской I или буквой А обозначается отсек предназначенный для предварительной стирки или замачивания белья. Предварительная стирка необходима для максимально эффективного удаления устаревших пятен. При этом процессе ткань одежды растягивается и набухает, а это значит, что машине легко справляться с грязью. Если замочивание не предусмотрено режимом стирки, в этот отсек не нужно засыпать порошок или другое средство. Если выбрана программа, предусматривающая стирку в два этапа, в этот отсек нужно засыпать порошок. Он смоется до барабана во время первого этапа стирки.

Буквой B или римской цифрой II обозначен отсек для основной стирки независимо от выбранной программы. Именно в этот отсек засыпается порошок при выборе любого стирального режима.

Значок "звездочка" или "цветок" указывает, что именно в этот отсек нужно заливать кондиционер или ополаскиватель, другие дополнительные средства для стирки. Заливать кондиционер в этот отсек следует до стирки или в его процессе. Важно лишь успеть сделать это, прежде чем стиральная машина начнет набирать воду для полоскания, иначе средство не попадет в барабан.

Если отсеки перепутать и засыпать в отсек для кондиционера порошок, а в отсек для основной стирки – кондиционер, машина выстирает вещь кондиционером и прополощите ее с помощью порошка.

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