Для чего оккупанты на фронте используют сексуальное насилие: Лубинец дал исчерпывающий ответ

Российские оккупанты используют сексуальное насилие как психологическое оружие и способ устрашения мирного населения на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, оккупанты используют сексуальное насилие как инструмент для унижения, подавления украинского народа и для пыток военнопленных.

“Это грубое нарушение одного из фундаментальных прав человека – на личную неприкосновенность личности. СНПК может квалифицироваться не только как военные преступления, преступления против человечности или грубые нарушения прав человека, но и являться частью актов геноцида. Мой Представитель по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политическим и религиозным взглядам Михаил Спасов входит в Наблюдательный совет пилотного проекта по выплате репараций пострадавшим от СНПК в Украине от Фонда Global Survivors Fund”, — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что Фонд планирует сначала собрать данные от пострадавших, затем идентифицировать, правдивы ли их показания и соответствуют ли эти кейсы критериям СНПК. Если да, тогда каждого и каждую ждет выплата в размере 3 тысяч евро. Получить средства внутри проекта смогут 500 пострадавших. Фонд обещает конфиденциальность.

"Я приветствую решение о запуске этого проекта и намерении Фонда защищать конфиденциальность пострадавших для защиты прав человека и его персональных данных", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, что на стороне РФ воюет американский чиновник, обвиненный в сексуальном насилии над детьми.

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