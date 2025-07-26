Для чего Путин массово убивает украинцев: Портников назвал циничные мотивы Кремля

Война в Украине

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Если война продлится еще 5-6 лет, украинское население будет уменьшаться, а население России будет оставаться на достаточном уровне, чтобы играть главную конкурирующую роль в Восточной и Центральной Европе.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.

По его словам, война, которую развязал Путин, стала инструментом демографического уничтожения Украины, цель которого — уменьшить население Украины до количества, которое окончательно уничтожит возможность геополитической конкуренции русского и украинского народа в XXI-XXII веке.

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Журналист напомнил, что украинцы всегда были геополитической альтернативой россиян — и в Российской империи, и в Советском Союзе.

Виталий Портников отметил, что европейские нации уменьшаются в численности, поэтому успех в демографической войне с конкурирующим народом является одним из наиболее важных аспектов выживания и геополитического успеха России.

«Если война продолжится еще 5-6 лет, украинское население будет уменьшаться все больше, а российское население, которое не принимает непосредственное участие в войне, будет оставаться по крайней мере на цифрах, которые позволят играть главную конкурирующую роль в регионе», — отметил он.

В этом контексте Виталий Портников сделал простые подсчеты.

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«Если к окончанию войны русских в РФ будет миллионов 100-110-120 и более, а украинцев — 20 миллионов, поляков — 25-30, то кто будет самым большим народом в Восточной и Центральной Европе? Просто с математической точки зрения. Это Путин прокладывает россиянам путь в будущее», — подытожил журналист.

Напомним, ученые разработали новый демографический прогноз для Украины, включающий два сценария: оптимистический, который предусматривает окончание войны в 2027 году, и пессимистический — в 2030 году.