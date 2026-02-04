Для чего РФ использовала "энергетическое перемирие": эксперт объяснил

© ТСН.ua

Реклама

Период паузы в ударах по энергетике Украины россияне использовали для разведки. Недавним ударом РФ преследовала цель надолго поразить украинские критические объекты.

Об этом в эфире "КИЕВ24" отметил Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины.

Он подчеркнул, что для разведки РФ использует не только дроны.

Реклама

«Я думаю, они использовали другие средства, чтобы просто ситуацию обновить. И для того, чтобы действительно в этом ударе сконцентрировать больше силы средств. Кстати, второй отличительной чертой является то, что было много ракет сверхзвуковых и гиперзвуковых, которые они считали, что мы не собьем», — сказал Рыженко.

Цель РФ заключалась в том, чтобы надолго поразить энергетические объекты. Потому что раньше их поражали, но все удавалось восстанавливать.

Напомним, президент США Дональд Трамп публично призвал Россию не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины на фоне рекордных морозов. Впрочем, несмотря на эти заявления РФ продолжила обстрелы, после чего украинская сторона передала соответствующие доказательства Вашингтону.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает реакции США и лично Дональда Трампа в нарушение Россией так называемого «энергетического перемирия», предложенного американской стороной. По его словам, Москва должна была воздержаться от атак на украинскую энергетику во время морозов и дипломатических контактов, однако ответила новыми массированными ударами.

Реклама

В то же время Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы сдержал договоренности по энергетическому перемирию, которое, по его словам, длилось одну неделю — «с воскресенья до воскресенья». После этого Россия снова нанесла удары по Украине, в том числе по энергосистеме и гражданским городам.