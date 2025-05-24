Для чего России нужен был обмен пленными "1000 на 1000": политолог раскрыл детали

Обмен пленными / © СБУ

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Единственным реальным результатом встречи в Стамбуле стал обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил политолог Александр Леонов, глава центра «Пента» заявил в эфире телеканала КИЕВ24.

По словам эксперта, участие представителя Кремля Владимира Мединского в стамбульских переговорах свидетельствует о заинтересованности РФ в затягивании процесса.

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«Это не благотворительность и не добрая воля России. Это попытка выиграть время и избежать ультиматума, который выдвинули США, ЕС и Украина до 12 мая», — подчеркнул Леонов.

Политолог также добавил, что Путин выступил поздно ночью именно в преддверии этого дедлайна, попытавшись заявить об инициативе в Стамбуле, которая, по мнению Леонова, имела бы другой результат, если бы ее поддержал Дональд Трамп.

«Если бы Трамп лично прибыл на встречу, Путин оказался бы в ситуации цугцванга: либо он игнорирует визит и показывает свое нежелание к миру, либо прилетает и вынужден объявить перемирие. Но этого не произошло», — сказал он.

По словам эксперта, остается надеяться на завершение второго этапа обмена, ведь часть украинских защитников еще в плену.

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«Когда они вернутся, тогда можно будет окончательно сказать, что это был единственный положительный результат Стамбула», — подытожил Леонов.

Напомним, в результате договоренностей в Стамбуле удалось вернуть 697 граждан Украины, находившихся в плену России.

Вчера 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Известно, что среди освобожденных 23 мая — 3 женщин и 387 мужчин. Главу Офиса президента Андрей Ермак сообщил - среди тех, кого вернули, есть воины в неволе с 2022-го.

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А сегодня, в субботу, 24 мая, прошел второй этап. Домой вернулись еще 307 украинцев.

«Еще 307 украинских защитников на дому. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек», — подчеркнул глава государства.