Для диабетиков впервые в Украине создали безопасные джемы по ДСТУ

Диабет становится всё более распространённым заболеванием. Уже сейчас миллионы украинцев получили этот страшный диагноз. Однако до сих пор поиск качественных и безопасных продуктов для диабетиков остаётся настоящим вызовом.

Сотрудничая с Научным центром превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Л.И. Медведя МОЗ Украины и согласно строгим стандартам ДСТУ 2905 украинский производитель YAGODAR первым создал в Украине натуральные джемы для диабетиков.

Какова ситуация для диабетиков в Украине сейчас?

Проблема, с которой сталкиваются диабетики, очевидна: большинство сладостей на рынке содержат сахар, провоцирующий резкие скачки уровня инсулина. Альтернатива — дорогие импортные товары, которые не каждый может себе позволить. YAGODAR решает эту проблему, предлагая натуральные джемы без сахара, которые можно смело добавлять в повседневный рацион без вреда для здоровья.

Дополнительная безопасность продукта для людей с диабетом

Через Научный центр Медведя проходят сотни тысяч украинцев с диабетом 1-го и 2-го типа. Для джемов для диабетиков существует специальный государственный стандарт Украины под номером 2905. И это ещё не все преимущества:

только ягоды с низким гликемическим индексом и низким содержанием природных сахаров

без добавленного сахара

100% натуральный продукт

без консервантов, ароматизаторов и красителей

без крахмала, глютена и ГМО

100% веган-продукт без желатина и мёда

Несмотря на подсластители в составе, джемы не вызывают резких скачков инсулина. Ведь сорбитол – один из двух разрешенных по ДСТУ подсластителей при диабете.Он обладает низким гликемическим индексом, что делает его идеальным для контроля уровня сахара в крови. В отличие от обычного сахара, он медленно усваивается организмом, не провоцируя скачков глюкозы. Кроме того, сорбитол является натуральным подсластителем, полученным из фруктов. Однако всегда следует консультироваться с врачом перед началом новой диеты.

Джем при диабете каждый день

Джем — это универсальная добавка, соус и подсластитель, а также отличный источник витаминов. Его можно добавлять к завтракам, выпечке, десертам, напиткам, в чай, к сыру и мясу и даже просто есть ложкой. Своей целью компания YAGODAR видит заботу о благополучии украинских семей, детей и возможность для людей с уязвимым здоровьем наслаждаться жизнью без компромиссов. Если вы готовы сделать вкус и натуральность союзниками в вашем рационе, ищите YAGODAR в Интернете и на полках украинских супермаркетов.