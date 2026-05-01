Для двух городов усилят ПВО: Зеленский раскрыл, где именно

Военное командование и Министерство обороны Украины предпринимают дополнительные меры по защите Днепра и Одессы от российских воздушных атак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, для Днепра уже определены конкретные технические и кадровые шаги. В частности, речь идет о развертывании дополнительного оборудования и мобильных групп.

«Усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру — военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр — дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе — уже тоже есть больший процент ущерба, нужно еще больше. Мы осознаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Украина продолжает системную работу с иностранными партнерами по обеспечению бесперебойной поставки компонентов ПВО. Он напомнил, что в апреле удалось получить необходимые ресурсы и взносы в программу PURL (программа закупки вооружения).

«На май — задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми раньше сотрудничества было меньше», — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 1 мая в Одессе российский беспилотник попал в торговый центр. В результате атаки повреждена крыша торгового центра.

Кроме того, еще в ночь на 30 апреля российская армия атаковала Одессу. Беспилотники нанесли удары по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города.

А во время атаки РФ по Днепру 25 апреля зафиксировали попадание в четырехэтажное здание. Есть раненые, под завалами могут быть люди.

