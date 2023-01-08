Для этого психотип Зеленского идеально подходит: в ОП ответили, пойдет ли президент на второй срок

Михаил Подоляк выразил мнение, как "более радикальный человек" среди других в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины рассказал, будет ли глава государства Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок, отметив, что эту тему во время войны он с президентом не обсуждает, поэтому высказывает личное мнение.

Об этом шла речь в интервью Михаила Подоляка канала "Рада" в рамках телемарафона.

"Мы эти вопросы не обсуждаем, потому что война. Я искренне об этом говорю. Я отношусь к категории более радикальных людей. Я считаю, что исходя из анализа психотипа президента, мы должны эффективно довести до конца войну, то есть должны ее выиграть. Для этого психотип Зеленского идеально подходит", – отметил Подоляк.

Он добавил, что считает второй составляющей вопросы дискуссии, возникающие в государстве после победы.

"Учитывая Украину, как страну, которая любит очень дискутировать внутренне после победы — кто главный победитель, мне кажется, что Зеленский точно должен идти на второй срок. Но это мы не обсуждаем с ним. Это мое личное мнение. Я считаю, что он должен доработать переходный период. Нужно достроить элементы государства. И он, как человек, внутренне находящийся и в войне, и понимающий выход из войны, должен это отработать", — отметил советник.

Добавим, что накануне президент Украины призвал своих сограждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Он подчеркнул, что "рашизм" должен проиграть в этой войне — во всем и всюду. На земле, в небе, в море, в энергетике, в экономике, в политике.

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