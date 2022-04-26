Для эвакуации жителей Донбасса "Укрзализныця" назначила на сегодня поезд из Покровска — Гайдай

Сегодня, 26 апреля, продолжится эвакуация жителей Донбасса.
Из Покровска отправится один эвакуационный поезд 234/233 "Покровск – Чоп".
Об этом сообщил глава Лугаснской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Для эвакуации жителей Луганщины и Донецкой области в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 26 апреля, будет очередная попытка эвакуации людей из Лисичанска, Северодонецка, Горного, Попасной, Рубежного. Места сбора для эвакуации читайте здесь.
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