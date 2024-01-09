Для финансирования мобилизации в ВР предлагают ввести "мобилизационный сбор": кто его будет платить

По словам нардепки, в случае принятия нового закона о мобилизации на усиление призыва понадобится более 300 миллиардов гривен.

В Верховной Раде предложили ввести "мобилизационный сбор", который должен возместить расходы на усиление мобилизации. Однако он будет касаться не всех украинцев.

С таким предложением выступила член комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

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"Если закон об очередной волне (мобилизации – Ред.) примут, на нее понадобится более 300 миллиардов гривен. Это по очень скромным подсчетам. Сейчас один день войны стоит 5 миллиардов. После принятия закона день войны значительно подорожает. А в казне что? Казна ждет транша, которого до сих пор нет", – говорит нардепка.

Где взять деньги

Василевская-Смаглюк призывает "навести порядок на таможне". По ее данным, там недополучение достигает 22 миллиардов грн.

"Но и это не панацея. Ведь этого хватит всего на 4,5 дня войны", – отмечает она.

Повышают ли налоги

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Нардепка не исключает, что речь может идти о повышении военного сбора, который введен в Украине еще в 2014 году. Однако она отмечает, что повышение других налогов приведет к тому, что зарплаты "пойдут в еще большую тень".

На кого рекомендует обратить внимание

Василевская-Смаглюк рекомендует обратить внимание на зарплаты в госсекторе, госпредприятиях и муниципалитетах.

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"Их легко проконтролировать государству и кое-где, согласитесь, они заоблачные. Например. Зарплатный фонд Вышгородского городского головы и его заместителей и советников за декабрь достиг более 700 тысяч гривен. Можете посчитать годовой бюджет на содержание аппарата типичного городского головы пристоличного ОТГ. Я уже молчу о миллионные месячные зарплаты членов всяческих наблюдательных советов", – говорит депутат.

"Если мобилизационный сбор с госсектора, где зарплаты членов наблюдательных советов, руководителей предприятий, народных депутатов, директоров всевозможных департаментов, мэров городов и их "советников" выше среднего и обложить таким сбором, это тоже оплатит нам несколько дней войны", — подсчитала она.

Кроме того, депутат призывает усилить борьбу с коррупцией. По ее мнению, воровать во время войны должно быть "смертельно страшно".

"Тогда соберем 300 миллиардов для наших воинов. Которым не так страшны московские вши, как тыловые государственные мыши", — подытожила Ольга Василевская-Смаглюк.

Ранее президент Зелеский рассказывал, что в Генштабе было предложено мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Президент уточнил, что мобилизация такого количества людей обойдется Украине в дополнительных 500 млрд гривен. Зеленский подсчитал, что 1 военный – это шесть гражданских, уплачивающих налоги.

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