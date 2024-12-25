"Для главкома это будет критично": нардеп объяснила, почему не будет демобилизации

Демобилизации в Украине пока ожидать не стоит, ведь тех бойцов, кто сейчас не передовой, не кем заменить.

Об этом рассказала народный депутат Анна Скороход в эфире "Вечер.LIVE"

"Демобилизации пока не будет, потому что в Украине провал с мобилизацией. Мы не выполняем те мобилизационные планы, которые есть на сегодня. И демобилизация для главкома будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, не кем заменить", — отметила нардеп.

По ее словам, офицерский состав Сил обороны "почти не воюет". Более того, по закону офицера нельзя назначить на должность ниже, чем он занимает.

"Поэтому мы имеем результат того, что у нас на передовой в большинстве воюют мобилизованные, которые до полномасштабного вторжения вообще не имели никакого отношения к армии", — отметила Анна Скороход.

Напомним, Максим Жорин заявил, что прежде чем объявлять демобилизацию нужно решить вопросы ротаций и восстановления подразделений. Но номинально обязать давать военным отпуска при дефиците бойцов не может решить проблему.

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