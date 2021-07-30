Для Хортицы, где идет "Большая стройка", впервые выбирают официальный логотип

В Запорожье презентовали айдентику для острова Хортица, который возрождают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В разработке учли уникальное историческое, культурное и природное богатство главного острова страны, сообщает Индустриалка.

По словам разработчиков, представителей креативного агентства Bickerstaff.764, эта айдентика напоминает путешествие: чем больше мы исследуем Хортицу, тем больше остров открывает нам.

"Главной задачей было рассказать, что Хортица - это гораздо больше, чем то, что мы привыкли читать в школьных учебниках. Мы хотели создать дизайн-систему, которая доносила бы всю глубину и многообразие острова, завлекала бы человека в графическое путешествие, в котором можно раскрыть различные аспекты острова", - говорит креативный директор Илья Ануфриенко.

Разработчики представили несколько вариантов основного логотипа. Окончательный выберут путем прямого голосования, уже открытого для всех.

Агентство также подготовило видеоролик, раскрывающий философию новой айдентики, за основу которой взяли букву "Х" как первую в названии острова, как символ загадочности "икс" и сочетание природы, истории и современности.

Разработка айдентики стала частью масштабного проекта восстановления Хортицы, начавшегося в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В программе задействованы историки, культурологи, общественные организации и крупный бизнес - компания Метинвест.

Сейчас на Хортице капитально ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния. Также восстанавливают Казачий круг, прокладывают дорожки и сопутствующую инфраструктуру, что позволит всему пространству стать инклюзивным. Во время обновления и реконструкции особое внимание уделяют сохранению природы.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского началась "Большая реставрация". В работе уже 36 объектов культурного наследия, таких как музеи, дворцы, крепости и другие.

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