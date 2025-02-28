Для кого дальше работает система "Шлях": в ГПСУ дали разъяснения по выезду за границу

В Украине с 27 февраля закрыли возможность выезда за границу через систему "Шлях" для водителей-мужчин, доставлявших гуманитарную помощь. В то же время система продолжает работать для водителей международных перевозок товаров, грузов и пассажиров.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Руслан Демченко рассказал в эфире "Ранок.LIVE"

Демченко напомнил, что раніше разрешение на выезд через систему "Шлях" водителям-перевозчикам гуманитарных грузов предоставляло Министерство инфраструктуры или областные военные администрации. Однако с 27 февраля такие разрешения больше не выдаются.

"Теперь информация о таких водителях в систему "Шлях" не вносится. Областные военные администрации не могут выносить соответствующие решения. Вместо этого те граждане, которые планируют следовать за гуманитарной помощью или медицинскими грузами, могут пересечь границу по другим правилам, основаниям. В частности, это те, которые исключены из военного учета, у кого есть отсрочка или кто подпадает под другие нормы", – рассказал спикер ГПСУ.

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Он отметил, что только 2-3% выезжавших за границу мужчин были водителями гуманитарных грузов.

"Если говорить о системе "Шлях" в общем и оттолкнуться от общего пересечения границы мужчинами на выезд, то фактически около 50% мужчин, пересекающих границу на выезд из Украины, — это водители, которые осуществляют международные перевозки. Около 2-3% — это те водители, которые следовали за гуманитарными грузами. Это такой небольшой процент. После водителей на втором месте идут лица с инвалидностью, которые пересекают границу, многодетные мужчины или сопровождающие лиц с инвалидностью", – проинформировал Демченко.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины прекратил работу системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.