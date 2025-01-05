Для кого и как изменились правила выезда за границу: ответ ГПСУ

В правила пересечения границы внесли изменения, которые уже вступили в законную силу. Нововведения касаются мужчин от 18 до 25 лет, которые в течение года проходили службу по контракту.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, для выезда за границу контрактники должны предоставить справку, которую можно получить в военной части или ТЦК и СП. Правда, форму этой справки еще предстоит утвердить Министерству обороны.

"По завершении службы они могут получить справку в своих воинских частях или ТЦК и СП и в дальнейшем проследовать за пределы Украины. Но форму справки и то, что там должно отражаться для дальнейших проверок инспекторами ГПСУ на границе, должно утвердить Министерство обороны. Ждем, когда будут предоставлены нам разъяснения, предоставлена форма этой справки. В дальнейшем, конечно, граждане, которым будут выдавать подобные документы, смогут проследить за пределы Украины", — сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в правила пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 25 лет во время действия военного положения.

Пропуск через государственную границу также осуществляется при наличии военно-учетного документа.

По данным ДБР, по состоянию на 10 декабря 2024 года в рамках ликвидации схем переправки через государственную границу военнообязанных мужчин расследовали 287 уголовных производств по незаконной переправке лиц через границу.

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