Для кого и как увеличатся пенсии от 1 апреля: депутат дала ответ

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, для кого и как изменятся пенсионные выплаты от 1 апреля.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

“В связи с увеличением минимальной зарплаты, вырастут и налоги, и пенсии. Некоторые изменения ждут и внутренне перемещенных лиц. Что касается пенсий, то для работающих пенсионеров они будут изменены в зависимости от страхового стажа, который у них есть”, — отметила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, это будет автоматически, но индивидуально для каждого человека.

“Также пенсии возрастут и для лиц, достигших 65-летнего возраста. Для них будет перерасчет пенсий в сторону увеличения. Это ежегодная индексация, она произошла в марте. Плюс к этой ежегодной индексации будет увеличение пенсий, минимальной пенсии для таких лиц. Она будет несущественной, в рамках 200 гривен, но поскольку увеличение было еще в марте, то в апреле из-за увеличения минимальной зарплаты также будут увеличены выплаты этой категории граждан”, — отметила депутат.

Она подчеркнула, что для работающих пенсионеров пенсия также вырастет: “В моих приемных (я избрана на севере Киевщины) люди часто обращаются как раз из-за вопросов неправильных, как они считают, несправедливых начислений. Я обращаюсь в пенсионный фонд, и мы урегулируем эти вопросы”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Изменения от 1 апреля! Минимальная зарплата и пенсии возрастут!

Напомним, ранее мы писали, что с 1 апреля пенсии автоматически перечислят украинцам, кто после назначения или пересчета продолжали работать. Это все при условии, что по состоянию на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

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