В Виннице для матери, которая пыталась утопить своего 8-летнего сына, суд избрал меру пресечения: видео

По решению Винницкого горсуда, 40-летняя женщина, пытавшаяся утопить своего 8-летнего сына, на время расследования будет находиться в психбольнице.

Как сообщают в пресс-службе суда, именно такой определена мера пресечения винничанке.

Условия, в которых будет находиться женщина, исключают ее опасное для общества поведение.

Из неофициальных источников ТСН стало известно, что женщина ранее уже лечилась из-за проблем с психикой.

Напомним, само преступление произошло 15 апреля в центре Винницы на набережной "Рошен". Когда ребенок наклонился к воде, мать, зная, что ее малолетний сын не умеет плавать, толкнула его в реку Южный Буг. А потом, погрузившись вместе с ним в воду, пыталась утопить 8-летнего сына. Благодаря тому, что рядом оказался 17-летний курсант Харьковского национального университет внутренних дел, который вовремя вмешался, ребенка удалось спасти.

Шок! Мать хотела утопить своего 8-летнего сына в реке!

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