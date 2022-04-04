Для местных жителей и гуманитарных грузов возобновили сообщение с Черниговом

4 апреля 2022 года будет возобновлено сообщение.

Из-за того, что пешеходный мост, который соединял Чернигов с дорогой на Киев, пострадал в результате вражеских артиллерийских обстрелов, будет возобновлено сообщение с городом по другой трассе.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в сообщении в Facebook.

"С 10:00 4 апреля будет возобновлено сообщение для местных жителей и гуманитарных грузов до 5 тонн по трассе через Гончаровское", — говорится в сообщении.

"Чернигов уничтожено на 70%, люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело ... У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой как Мариуполь. Людей интересует, как дожить до завтра. У нас сосредоточены войска РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову", — мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что российские войска уничтожили город на 70%.

Читайте также:

Также читайте ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта Черниговской области