Для "мягкого" приземления набрасывала подушки: в Кривом Роге 10-летняя девочка пыталась прыгнуть с балкона 4 этажа

Таким образом, ребенок хотел выбраться из квартиры, чтобы пойти погулять.
В Кривом Роге 10-летняя девочка решила во что бы то ни стало пойти гулять. Для этого она намеревалась прыгнуть с балкона многоэтажки.
Об этом сообщает Репортер. Кривой Рог.
В Кривом Роге вчера, 27 октября, на улице Героев АТО 10-летняя девочка хотела спрыгнуть с балкона 4-го этажа, чтобы пойти гулять. Для "мягкого" приземления она набрасывала под балконом подушки и одеяла.
Попытки девочки заметили очевидцы и вызвали патрульных.
Они уговорили "изобретательного" ребенка уйти с балкона и поговорить у двери квартиры. К разговору полицейские также пригласили 29-летнюю маму девочки: женщину вызвали домой по телефону, она и открыла дверь квартиры.
С мамой девочки и ею самою провели профилактическую беседу.
Напомним, что в Броварах Киевской области из окна балкона 9-го этажа выпала девушка и погибла.