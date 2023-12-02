Для "мясных штурмов": на войне в Украине появились кубинские наемники

Страна-агрессорка РФ продолжает вербовать людей на войну против Украины. Как следствие – на фронте появились боевики из Кубы.

Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.

Как установили расследователи, военкомат города Тула завербовал одного гражданина Колумбии. Всего удалось установить личности около 200 боевиков.

"Кубинские власти после резонанса публикаций заявили, что перекрыли канал торговли людьми и перемещение наемников в Россию для участия в войне против Украины. Согласно контракту, минобороны РФ пообещало платить кубинцам около 2 тыс. долларов в месяц. Интересно, что российские оккупанты не скрывают присутствие кубинцев в своих позициях, а даже наоборот, публикуют видео с иностранными наемниками", — говорится в сообщении.

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В конце концов, удалось "поймать" двух кубинцев, уже воюющих на Донецком направлении. Пока их использовали для примитивной пропаганды, якобы "России поддерживающей весь мир".

Также мы сообщали, что на Авдеевское направление брошена 8-я общевойсковая армия РФ, которая преимущественно состоит из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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