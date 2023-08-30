Для наказания виновных: Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины

Пока невозможно подсчитать, сколько Украина потеряла в результате агрессии РФ.

Швейцария присоединится к Реестру ущерба, нанесенного войной России против Украины. Решение было принято на заседании Федерального совета 30 августа.

Об этом идет речь на сайте правительства Швейцарии.

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Это членство отмечает поддержку Швейцарии тех, кто пострадал от войны, а также политического процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала совместно с правительством Украины на конференции по восстановлению Украины 2022 года в Лугано.

Так, в реестре будут документироваться доказательства и информация об ущербе, потерях или вреде, нанесенном агрессией Российской Федерации против Украины, украинскому государству и всем физическим и юридическим лицам. Он будет способствовать международным усилиям по восстановлению справедливости жертв военной агрессии России против Украины, а также усилит усилия по борьбе с безнаказанностью и привлечению к ответственности.

Напомним, в мае 2023 года Совет Европы учредил Реестр убытков, к которому присоединились 37 государств-членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и Европейский Союз. Речь идет о базе данных, содержащей доказательства и информацию об ущербе, нанесенном Украине Российской Федерацией.

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