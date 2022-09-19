"Для нас это совсем нехорошо": РФ начала применять на фронте перекрашенные иранские дроны — Жданов

Россия начала применять против позиций ВСУ иранские беспилотники-камикадзе, перекрашенные и переименованные из "Shahed-136" на "Герань-2".

Эти дроны – маленькие и летают очень низко, так что украинским ПВО будет тяжело их засечь.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем канале в YouTube.

"У нас на линии фронта появились иранские дроны, которых Российская Федерация перекрасила, переименовала. Сейчас они называются "Герань-2" – это баражирующие боеприпасы, то есть это дрон-камикадзе. Их количество пока не устанавливается, но к большому сожалению, они начинают наносить нам огненное поражение", — говорит он.

Жданов ссылается на американское издание The Wall Street Journal, которое пишет, что дроны, которые Россия закупила у Ирана, представляют значительную угрозу для украинских военных и техники.

"На прошлой неделе рашистские беспилотники-камикадзе "Shahed-136", перекрашенные и переименованные в РФ на "Герань-2", все чаще стали появляться над бронетанковыми и аритлерийскими позициях на северо-востоке Харьковщины, то есть в той части, где они ее еще контролируют, они начали применять эти дроны. По словам представителя одной из наших бригад, в зоне ответственности его бригады ударами этих дронов были уничтожены две наши САУ-152, две САУ-122, а также два бронетранспортера", — говорит эксперт.

Жданов объясняет, что сложность противодействия этим БПЛА в том, что дроны – маленькие и летают очень низко, так что украинским ПВО будет тяжело их засечь.

Также эксперт отмечает, что в очередном пакете военно-технической помощи от США есть пункт, о малых средствах борьбы с беспилотниками, "и скорее всего, вот эти противобеспилотные энергетические ружья и будут применяться для борьбы с этими маленькими, низколетальными баражирующими боеприпасами".

"Но тем не менее, начинает подтверждаться информация, что дронов было поставлено не 10, не несколько десятков, как мы предполагали, а намного больше, и российская сторона начинает их активно применять, что для нас это совсем нехорошо", – резюмировал эксперт.

Напомним, воздушные силы ВСУ подтверждают применение российской армией в Украине иранских беспилотников "Shahed 136" и других модификаций. Украинские защитники говорят, что такая цель очень сложная и для того, чтобы ее сбить, нужны дополнительные системы.

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