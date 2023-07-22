"Для нас это точно хорошие новости": в ГУР прокомментировали арест Гиркина

Разведчики говорят, что за Гиркиным стояли люди, позволявшие ему делать громкие заявления.

Задержание российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) может свидетельствовать, что группы влияния в Кремле перешли к активной фазе внутреннего противостояния.

Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Обострения разногласий и расколы элит становятся в России все более публичными и заметными. Горкин, безусловно, не самостоятельная фигура. За ним стояли люди, которые позволяли ему долгое время говорить достаточно некомплиментарные вещи против режима Путина. Тем не менее, сейчас происходят интересные действия. Особенно интересным есть то, что он остается врагом Пригожина и ЧВК "Вагнер". Получается, что мятеж совершают одни, а отвечают потом за него другие. То есть в России не только "бунт, бессмысленный и беспощадный", но и репрессии. Но для нас это точно хорошие новости — пусть они все друг друга пересажают", — сказал он.

Напомним, Гиркин был задержан 21 июля. В его квартире сотрудники Следственного комитета производили обыск.

В ноябре прошлого года Окружной суд Гааги признал Игоря Гиркина виновным в аварии рейса МН17 Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году. В то же время, украинские правоохранители подозревают Гиркина в умышленных убийствах, терроризме, нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В британской разведке считают, что арест Гиркина может вызвать недовольство его единомышленников.

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