"Для нас это вопрос выживания, и мы не сдадимся": Ермак рассказал, как Украина изменила отношение Запада

После начала полномасштабного вторжения России Украине удалось удивить весь мир. Именно поэтому объединение стран Запада для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией стало таким "мощным и беспрецедентным".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Европейской правде.

Он напомнил, что в 2014 году, когда начались события на Донбассе и был аннексирован Крым, Украина не получила действенную поддержку западных стран. И в этом нельзя винить только Запад.

"Я думаю, что безусловно мы, вся украинская нация, удивила мир [в 2022 году – ред.]. Удивило то, как простые люди руками останавливали танки. Как с первого часа президент начал обращаться к парламентам во всем мире. Это тоже не произошло. за один миг. Это была мощная работа, и мы показали, что мы готовы воевать. Мы показали, что мы не сдадимся, что для нас это вопрос выживания", – подчеркнул руководитель ОПУ.

Ермак отметил, что партнеры Украины верят в конкретные шаги.

"Именно поэтому, когда меня спрашивают, почему изменилось отношение к Украине и поддержка, я отвечаю – они [партнеры – ред.] тоже меняются. Они следят, что мы делаем, как мы говорим, насколько мы последовательны и насколько мы едины", – отметил Андрей Ермак

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак раскрыл детали недавнего разговора президента Зеленского и Дональда Трампа. Он заверил, что разговор подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине.

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