Для обхода международных санкций Россия пытается привлечь третьи страны

Во избежание санкционных ограничений Россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны.

Из-за наложенных международных экономических санкций экономика России испытывает разрушения и деградации, особенно в области зависимых от технологий и комплектующих иностранного производства.

Поэтому страна-оккупант пытается привлечь третьи страны, чтобы избежать санкционных ограничений. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"По данным военной разведки Украины, москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от России, что также отвечает интересам кремля", — сообщают в разведке.

Также читайте Оккупанты отключили связь и Интернет в Херсонской и части Запорожской областей

По информации ГУР Минобороны, Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном по реэкспорту российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.

"Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями прежде всего в ИТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии России против Украины в Армению прибыло около 85 тыс. российских граждан и 113 ИТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты обеих стран – Армению и Россию. Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства", — говорится в сообщении.

Напомним, что войска России, варварски напавшие на Украину 24 февраля и цинично уничтожающие ее территорию уже 67 дней, нацелены незаконно оккупировать Херсон в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.