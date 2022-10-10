Для обстрела Украины РФ задействовала 11 самолетов, корабли и наземные ОТРК – Генштаб

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Атакованные Киев, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Черниговщина, Житомирщина и другие регионы.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

В частности, задействовано 8 самолетов Ту-95, 3 – Ту 160 из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода, корабли и наземные ОТРК "Искандер".

"По состоянию на 12.26 российская армия применила более 83 крылатых ракет. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск, сбила 52 воздушные цели. 43 из них – крылатые ракеты. Кроме того враг задействовал для ударов иранские Б36 типа территории Беларуси и временно оккупированного украинского Крыма. По предварительной информации 9 из них — уничтожены", — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что окончательная информация пока уточняется.

Напомним, что сегодня, 10 октября, с 8 часов утра российские кафиры атаковали Украину ракетами. Они попали в центр Киева, также были попадания в Днепре, Львове, Кременчуге и т.д.

Одновременно с Киевом взрывы прогремели в Днепре. На месте попаданий поднялся дым. На место выехали оперативные службы.

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