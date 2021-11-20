Для охраны границы с Беларусью: Украина получила два французских вертолета Airbus Helicopters (фото)

В МВД заявляют, что Н-125 – это одни из лучших машин в своем классе.

Авиационные подразделения Государственной пограничной службы Украины получили два французских вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters, которые будут использоваться для охраны участка границы с Беларусью.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, сегодня, 20 ноября, эти вертолеты прибыли в Киев.

Отмечается, что пограничники с января 2020 года уже получали два вертолета типа Н-125. Однако новые машины лучше укомплектованы. Они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

"Сегодня пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены наиболее современным оборудованием. Оно позволяет днем и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов",- отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.



Стоит отметить, что в 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на уровне 8 тысяч 850 метров над уровнем моря.

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Ранее сообщалось, что 18 ноября Рада расширила права Государственной пограничной службы для защиты границы и разрешил применять личным составом боевой техники и вооружения.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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