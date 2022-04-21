Для перехода на украинский язык стартует проект "Єдині": как зарегистрироваться

Для перехода на украинский язык стартует проект "Єдині": как зарегистрироваться

В Украине 25 апреля стартует языковой проект "Єдині", направленный на поддержку переходящих на украинский язык.

"Єдині" – это 28-дневный курс, в рамках которого участники будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер; примут участие в вебинарах и разговорных клубах в своем городе.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите государственного языка.

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"Сегодня мы наблюдаем огромное внимание к курсам изучения украинского языка. Ведь большое количество украинцев с начала полномасштабной войны России против Украины приняли решение о переходе на государственный язык. За последний месяц сеть бесплатных курсов стала максимально разветвленной", – говорится в сообщении.

Участие в проекте бесплатное.

Для регистрации нужно оставить свои контакты в этой гугл-форме и присоединиться к Facebook-странице проекта.

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