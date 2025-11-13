Для переселенцев из Мариуполя построят жилой квартал в Белой Церкви: проект уже получил архитектурный концепт

Реклама

Меморандум о передаче архитектурно-технических решений для строительства был подписан Мариупольским городским советом и компанией Метинвест, в рамках концепции восстановления Украины «Стальная мечта». Разработку проекта профинансировала Группа Метинвест Рината Ахметова, а сам концепт бесплатно передан общине – для скорейшего старта строительства.

Будущий комплекс объединит жилье, социальную инфраструктуру и общественные просторы, в частности, мемориальный комплекс Героев гарнизона Мариуполя. Квартиры передадут в собственность Мариупольского общества: они будут полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы бытовой техникой. Аренда будет иметь социальный характер и будет ниже рыночной, а отдельные категории переселенцев получат возможность бесплатного проживания.

Строительство первого квартала предусмотрено в Белой Церкви в соответствии с правительственным постановлением №814 . Строительство будет финансироваться из местного бюджета, аккумулированного Мариупольским горсоветом при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, Киевской областной военной администрации и Белоцерковского горсовета. Проект станет системным шагом Правительства по жилищной поддержке ВПЛ из Мариуполя, пока не будет разблокирована госпрограмма компенсации за разрушенное и поврежденное имущество для всех жителей временно оккупированных общин.

Уже 9086 мариупольцев изъявили желание получить жилье по Постановлению КМУ №814: Мариупольский городской совет зарегистрировал заявления от 4543 семей, среди которых 10% - семьи военнослужащих, 39% пожилых людей, 25% - семьи с детьми, 7 и т.п.).

Пилотный проект в Белой Церкви станет первым в Украине жилым объектом, отвечающим новым принципам социального жилья, разработанным Big City Lab, архитектурным бюро PUPA, консалтинговой компанией Civitta и Мариупольским городским советом по запросу Минразвития. В будущем предусмотрено масштабирование проекта на Львов и Днепр, где сейчас проживает больше всего переселенцев из Мариуполя.

Гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил, что компания инвестирует в проекты, поддерживающие социальную устойчивость государства: «Мы верим в будущее Украины. Несмотря на войну, наша цель – помогать людям, потерявшим дома, иметь достойные условия для жизни и планировать свое будущее здесь, в Украине».

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что жилой квартал в Белой Церкви станет крупнейшим проектом социального жилья для ВПЛ в Украине: «Благодаря сотрудничеству правительства, местной власти и бизнеса мы создадим достойные условия для людей, которые потеряли все из-за войны».

Как известно, «Стальная Мечта» — это универсальная концепция, позволяющая быстро и безопасно восстановить инфраструктуру. Она базируется на трех стальных технологиях: модуль, каркас и платформа. Специалисты компании разработали более 200 типовых проектов жилищной и социальной инфраструктуры, которые уже можно претворять в жизнь. Компания предлагает полноценную дорожную карту для общин от концепции до эксплуатации и оказывает не только типовые проекты, но и помощь в оформлении документации и запуске строительства.