Для почти 20 тыс. школьников Луганской области начинается дистанционное обучение

Более 22 тыс. учащихся находятся в общинах, оккупированных Россией.

С 15 апреля 19,7 тыс. школьников из Луганской области приступят к дистанционному обучению.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, для более 10,7 тыс. школьников из Северодонецка начинается дистанционное обучение. Еще более 9 тыс. учеников Лисичанска учатся онлайн с 28 марта.

"На свободной части Луганской области расположены 82 школы, в которых до начала российского военного вторжения получали образование 30 130 детей. Спасаясь от "русского мира" в безопасные регионы Украины и за границу выехали 12 775 детей", — информирует Департамент образования и науки облгосадминистрации.

Отмечается, что 161 школа, где до войны обучалось 22 570 учеников, осталась в общинах, которые временно контролируют российские войска. Учебный процесс на этих территориях приостановлен, заметил Гайдай.

Консультации и помощь в организации дальнейшего обучения учащихся Луганской области дистанционно и на экстернате можно получить в Департаменте образования и науки Луганской ОГА по телефонам: (099) 745 18 77, (066) 792 83 59, (066) 164 11 58, (066) 059 20 42.

Как сообщалось, заведения высшего образования Луганской области, временно переехавшие в Ровно, Днепр, Полтаву, Хмельницкий, Каменец-Подольский, возобновляют образовательный процесс.

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