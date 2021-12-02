Для поддержки выплат тысячи от Зеленского в Украине заработают 100 офлайн-центров

Для поддержки выплат тысячи от Зеленского в Украине заработают 100 офлайн-центров

Эта тысяча гривен не облагается налогом и не влияет на размер субсидии.

100 офлайн-центров поддержки планируется открыть в Украине для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию. Также рассматривают возможность покупки книг украинских издателей на эти средства.

Об этом в кулуарах парламента в четверг, 2 декабря, сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Законопроект, принятый в первом чтении, по выделению 3 млрд грн в этом году на так называемую тысячу гривен для вакцинированных украинцев, теперь предусматривает, что эта сумма будет повышена до 8 млрд грн... Для того, чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", — сказала Шуляк.

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Она также подчеркнула, что тысяча гривен не облагается налогом и не влияет на размер субсидии. По словам Шуляк, также рассматривают возможность покупки книг украинских издателей на эти средства.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Список услуг, на которые вакцинированные украинцы смогут потратить тысячу от Зеленского, расширили. Привитые граждане начнут получать тысячу с 19 декабря.

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