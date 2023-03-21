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Для получения гражданства Украины теперь нужно сдать 3 экзамена: важное решение Рады

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Для получения гражданства Украины теперь нужно сдать 3 экзамена: важное решение Рады

Фото: Pexels

Совет проголосовал за новые правила принятия гражданства Украины.

Верховная Рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины. Теперь желающие получить украинский паспорт будут вынуждены сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №7606 во втором чтении поддержал 281 народный депутат.

"Парламент поддержал в целом введение как условия принятия в гражданство сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком", — отметил Железняк.

В пояснительной записке отмечено, что иностранцы, которые уже получили украинский паспорт, в частности, "имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ", имеют возможность в течение 2 лет имеют сдать экзамен.

Ранее сообщалось, что Рада предоставила правовой статус иностранцам, воюющим в подразделениях Нацгвардии.

Напомним, что российский диктатор Путин подписал закон о гражданстве украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
944
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