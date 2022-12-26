Для получения премии: Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс

Сейм Литвы направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение приехать в январе 2023 года в Вильнюс для получения премии Свободы.

Об этом сообщает LRT.

"Мы уже направили официальное приглашение и 13 января посмотрим, каким будет решение... Видимо, ожидать его приезда не очень реально", — сказала глава Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что в настоящее время составляется программа торжеств, а также рассматривается вопрос о том, кто мог бы вручить награду Зеленскому. По словам Чмилит-Нильсен, в этот раз во время составления программы будет учитываться тот факт, что "лауреат особенный".

По закону премия Свободы вручается в литовском парламенте во время торжественного заседания, посвященного Дню защитников свободы – 13 января. В этот день вручаются статуэтка и 5 тысяч евро.

Официальный визит Зеленского в США

Напомним, за 10 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины Владимир Зеленский совершил лишь один единственный визит за границу. Это была поездка 22 декабря в США, где он встретился со своим американским коллегой Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Главной темой переговоров лидеров Украины и США была война и военная помощь Киеву.

До этого Зеленский, несмотря на предложения разных государств выехать на период войны, не покидал пределы Украины. Это была его принципиальная позиция. В то же время президент не раз посещал самые горячие точки на линии фронта и деоккупированные города. Перед визитом в Вашингтон, Зеленский побывал в Бахмуте, который уже не один месяц штурмуют россияне.

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