Для получения смартфона вакцинированным пенсионерам нужно будет записаться: в Минцифры сообщили сроки

Для получения смартфона вакцинированным пенсионерам нужно будет записаться: в Минцифры сообщили сроки

Какие именно это будут смартфоны, пока не определено.

Украинцам в возрасте от 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса, дадут бесплатно смартфоны, но для этого им нужно будет записаться. Прием заявок начнется в апреле 2022 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге.

По его словам, будет анонсировано, когда именно пенсионерам начнут выдавать смартфоны. Какие именно это будут устройства, еще не определено. Также он не уточнил, за счет каких средств будут выдавать смартфоны.

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап — получение смартфонов, — зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", — сказал глава Минцифры.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф.

Как сообщалось, украинцы в возрасте от 60 лет теперь могут приобрести медикаменты через программу "єПідтримка". Тысячу гривен для вакцинированных следует использовать в течение четырех месяцев с момента получения. Приобрести медикаменты можно в аптеках, где есть терминал для оплаты, или же заказать через Интернет.

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