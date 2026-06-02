Для поступления в вузы хотят оставить только три предмета НМТ: что предлагают депутаты

НМТ-2027 могут изменить / © pixabay.com

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект №15254-1, предусматривающий изменение правил национального мультипредметного теста для поступления в университеты во время военного положения. Инициативу поддержали 50 народных депутатов из разных фракций.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина.

Законопроект предлагает уменьшить количество обязательных предметов НМТ с четырех до трех. Для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты будут составлять:

Реклама

украинский язык;

историю Украины;

один предмет по выбору.

В то же время математика останется не обязательной для всех, а только для специальностей, где она действительно необходима, в частности, технических и инженерных направлений.

Авторы инициативы объясняют, что нынешний формат НМТ создает чрезмерную психологическую нагрузку для школьников в условиях войны. Кроме того, сборку четырех предметов подряд во время воздушных тревог и пребывания в укрытиях называют риском безопасности.

Почему хотят убрать математику

По словам Гришиной, главная цель перемен — сохранить молодежь в украинской системе образования и не допустить дальнейшего выезда абитуриентов за границу.

Депутаты также отмечают, что в результате уровень знаний школьников ухудшился, а образовательная система не получила достаточных механизмов для компенсации потерь в учебе.

Реклама

Новые правила предлагают ввести на период действия военного положения, начиная со вступительной кампании 2027 года.

Новости партнеров