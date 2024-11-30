Для прохождения ВВК не нужно будет посещать ТЦК — Минобороны

Устаревшая система прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) будет изменена. Реформа пройдет в три этапа и должна завершиться в ноябре 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Действующая система ВВК несовершенна, поскольку, с одной стороны, позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой – не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями.

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Проведенная реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных — медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинское освидетельствование для ВВК, а другие будут анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров.

“Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные будут оттуда попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ)”, — сообщили в Минобороны.

Данные с ЕСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, модернизируемую под эту реформу: в частности, будет создан электронный кабинет ВВК. Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними и вынесет свое административное решение.

Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не узнают, чьи документы рассматривают. Это делает невозможным манипуляции и злоупотребления.

После каждого решения будет виден цифровой след – электронные подписи как врача, так и сотрудника ВВК. Выводы комиссий будут сохраняться, что позволит упростить проверку и мониторинг деятельности ВВК правоохранительными органами.

Напомним, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit анонсировала введение в следующем году обмена данными между реестром "Оберіг" и электронной системой здравоохранения (ЭСЗ). По ее словам, это фактически будет электронная ВВК.

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