Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Для промывания мозгов: русские завозят больше учителей русского языка на ВОТ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
92
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Для промывания мозгов: русские завозят больше учителей русского языка на ВОТ

Школа/Иллюстративное фото / Фото: pixabay.com

Захватчикам в Украине не рады, но они упорно пытаются противодействовать этому путем террора пропаганды.

На временно оккупированные территории продолжают прибывать русские учителя. Оккупационная администрация ставит перед ними единственную задачу – промывание мозгов украинским детям.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Новую партию гастролеров из Тюмени оккупанты завезли в школы Сорокино (Луганская область). Речь идет именно об учителях русского языка и литературы, прибывших в регион ради русификации", – отмечают в украинском подполье.

Добавляется, что на ВОТ оккупанты имеют дефицит так называемых "педагогов", специализирующихся на языке и истории. Как известно, именно эти предметы важнейшие в политике изменения самоидентификации украинских детей. Поэтому враг вынужден ввозить соответствующих специалистов из РФ в школы, выполняющие роль пропагандистских центров.

Напомним, на ВОТ оккупанты нервничают из-за большого количества детей, которые хотят изучать украинский.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
92
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация