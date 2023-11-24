Для промывания мозгов: русские завозят больше учителей русского языка на ВОТ

Захватчикам в Украине не рады, но они упорно пытаются противодействовать этому путем террора пропаганды.

На временно оккупированные территории продолжают прибывать русские учителя. Оккупационная администрация ставит перед ними единственную задачу – промывание мозгов украинским детям.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Новую партию гастролеров из Тюмени оккупанты завезли в школы Сорокино (Луганская область). Речь идет именно об учителях русского языка и литературы, прибывших в регион ради русификации", – отмечают в украинском подполье.

Добавляется, что на ВОТ оккупанты имеют дефицит так называемых "педагогов", специализирующихся на языке и истории. Как известно, именно эти предметы важнейшие в политике изменения самоидентификации украинских детей. Поэтому враг вынужден ввозить соответствующих специалистов из РФ в школы, выполняющие роль пропагандистских центров.

Напомним, на ВОТ оккупанты нервничают из-за большого количества детей, которые хотят изучать украинский.

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