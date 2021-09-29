Для Путина это будет сложный разговор, потому что Зеленский будет вести ее с наступательных позиций — Кулеба о встрече президентов Украины и РФ

Для Путина это будет сложный разговор, потому что Зеленский будет вести ее с наступательных позиций — Кулеба о встрече президентов Украины и РФ

Кулеба заявил, что Зеленский не ждет "доброй воли" Путина, а навязывает собственную повестку дня переговоров.

Потенциальный будущий разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным для последнего будет сложным. Ведь украинская сторона будет "жестко защищать национальные интересы Украины".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Украина сейчас продолжает работать над организацией встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши "красные линии" и жестко будет защищать национальные интересы Украины", — заявил Кулеба.

Цель Киева, как уточнил Кулеба, достичь справедливого мира в Украине, прекратить убийства военных и гражданских жителей, деоккупировать Донбасс и Крым. Министр отметил, что Зеленский не ждет "доброй воли" Путина, а навязывает собственную повестку дня переговоров.

"Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинском условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией Нормандского саммита и в целом созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры о прекращении агрессии", — сообщил глава МИД.

Кулеба добавил, что переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа в Киеве предоставили новый толчок динамике в "нормандском формате". Именно после них начался новый этап активной дипломатической работы по подготовке "нормандского саммита", который Украина планирует провести еще с участием Меркель.

Напомним, Дмитрий Песков также заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для организации их личных переговоров "камнем преткновения" мол является позиция Киева о "Минским" соглашениям.

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