Для Путина важно, чтобы Зеленский не дожил до конца войны — Портников

Физическая ликвидация президента Украины Владимира Зеленского является одной из важнейших целей Путина и российского политического руководства.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо".

Он напомнил, что президент государства-агрессора Владимир Путин неоднократно заявлял, что удары по центрам принятия решений являются важной целью этой войны.

"Россия будет делать все возможное, чтобы Зеленский не дожил до конца этой войны. Это абсолютно логично с их точки зрения, чтобы ликвидировать сам институт [президента], и продемонстрировать, что в Украине нет защищенных мест или людей”, — подчеркнул Портников.

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По его словам, таким образом, в Кремле стремятся засвидетельствовать силу российской государственности и слабость украинской.

Витай Портников считает, что период до инаугурации Дональда Трампа будет одним из самых опасных, поскольку Путин стремится продемонстрировать избранному президенту США, что он будет выступать с позиции силы.

"Идея о том, что Путин боится нового американского президента и пытается ему угодить, странная и не имеет ничего общего с реальностью... Для Путина любой президент Соединенных Штатов является врагом. Путин может надеяться, что ему удастся запугать нового президента, настроенного на поиск компромиссов с Москвой, более эффективно, чем это было с его предшественником. Президент Байден был идеалистом, а Трамп – прагматик. С точки зрения Кремля, если показать прагматику силу, он уступит”, - сказал он.

По мнению журналиста, Россия не собирается ни заканчивать, ни прекращать войну, поскольку ее цель – капитуляция Украины, с последующим превращением ее территории в сеть областей Российской Федерации.

"Возможно, мы будем в такой войне много лет. Бывший президент России Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза, подчеркнул, что война закончится после решения Верховной Рады Украины о присоединении к России”, — подытожил Виталий Портников.

Напомним, накануне 3 января президент Владимир Зеленский рассказал, как он видит Дональда Трампа и его роль в решении войны.

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