Для пышного цветения на протяжении всего лета: чем подкормить розы весной

Весной перед или во время цветения – лучшее время, чтобы подкормить розы. Тогда они будут цвести все лето. Чем подкормить розы, чтобы долго цвели — читайте в материале ТСН.ua.

Здоровый и пышный розарий – мечта каждого садовода. Розам нужна подкормка, чтобы они долго цвели. Чтобы образовалось больше бутонов, добавьте фосфор, а для наращивания здоровой и пышной зеленой массы – азот. Особенно важно подпитывать молодые цветы. Но и перебирать с удобрениями не стоит, ведь тогда на побегах появятся ожоги.

Чем подкормить плетистые розы: минеральные удобрения

На рынке или в специальном агромагазине можно приобрести минеральные удобрения, необходимые для пышного цветения роз. Вносят их только в сухие вечера в период, когда бутоны набухают. Вот краткий перечень минеральных удобрений, которые любят розы:

фосфорно-калийные – они нужны, чтобы розы быстрее зацвели и образовали больше бутонов, также помогают укрепить иммунитет растения;

– они нужны, чтобы розы быстрее зацвели и образовали больше бутонов, также помогают укрепить иммунитет растения; азотные – для питания полезными веществами, которые нужны для яркого и пышного цветения, укрепления корневой системы;

– для питания полезными веществами, которые нужны для яркого и пышного цветения, укрепления корневой системы; кальциевая селитра – вносить нужно в период развития бутонов (перед этим не забудьте обильно полить почву);

– вносить нужно в период развития бутонов (перед этим не забудьте обильно полить почву); сульфат калия — лучше вносить в конце мая, чтобы предотвратить болезни роз;

— лучше вносить в конце мая, чтобы предотвратить болезни роз; аммиачная селитра — вносить рекомендовано перед окучиванием кустов;

— вносить рекомендовано перед окучиванием кустов; гумат натрия – он является стимулятором роста, которым нужно опрыскивать стебли и листья роз перед периодом цветения.

Обратите внимание, что перед внесением любых удобрений нужно внимательно прочитать инструкцию. Нельзя превышать предложенную дозу, в противном случае можно сжечь растение.

Подкормка роз народными методами

Навоз для роз

Подкормка перепревшим навозом или компостом очень нравится розам, но нельзя использовать свежий навоз, так как на корнях могут появиться ожоги. Подкормку роз компостом проводят сразу после обрезки, когда почки начали уже набухать. Можно вносить удобрение прямо в грунт — на один кустик нужно 300 г.

При росте новых побегов также рекомендуется использовать раствор навоза. Его смешивают с водой в соотношении 1:10, затем оставляют в солнечном месте на 10 дней. Далее нужно еще раз разбавить равным количеством воды. Этим удобрением розы следует поливать в сухой день.

Отходы из кухни

Разнообразные кухонные отходы также подходят для подкормки роз. Для подкормки можно использовать:

яичная скорлупа — она питает кустики кальция и магния, которые нужны для цветения;

чайные пакетики — они достаточно быстро разлагаются в почве, питая розу азотом, а еще помогают отпугнуть вредителей;

банановая шкурка – земля будет обогащена калием, что укрепит корни розы, а также отпугивает насекомых.

Все эти отходы нужно вносить в почву у стебля растения при перекапывании участка.

Пепел для подкормки роз

Древесный пепел богат калием и фосфором, которые очень нужны всем сортам роз. Такая подкормка дополнительно отпугивает грибок. Пеплом подкармливать розы очень просто. Надо просто присыпать им землю вокруг стебля растений в сухой день. На 1 кустик требуется 200-300 г пепла – в зависимости от размера куста.

Когда бутоны уже набухнут, можно подкормить розы настоем из пепла. Вещество смешивают с водой (соотношение 1:2), настаивают два дня, а затем опрыскивают кусты.

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