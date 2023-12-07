Для разминирования освобожденных территорий создано 10 батальонов и три роты — заместитель министра обороны

Для увеличения потенциала Украины по вопросам разминирования и очистки от взрывоопасных предметов освобожденных территорий создано 10 батальонов и три роты.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

"Провел рабочее совещание с участием руководства Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, Командования Сил поддержки ВС Украины и Госспецтрансслужбы по увеличению потенциала по вопросам разминирования и очистки от взрывоопасных предметов освобожденных территорий (...) Подразделения укомплектованы личным составом. их доукомплектование автомобильной, специальной техникой и оборудованием, всестороннее снабжение, а также сертификация", — сообщил Павлюк.

Он также отметил, что Украина является наиболее заминированным государством мира. В связи с полномасштабным вторжением России более 174 тысяч кв. км территории потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.

"Направление ресурсов на очистку нашей земли от российского железа является неизменным приоритетом", — добавил замминистра.

Тем временем враг пытается уменьшить "серую зону" и сузить завоеванные украинской армией плацдармы на левобережье. На южном фронте российские кафиры идут в атаку минными полями, которые они сами обустроили в так называемой "серой зоне".

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