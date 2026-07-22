Для реактивных "Шахедов" готовят сюрприз: в ВСУ сообщили о новых возможностях

Атака российских "Шахедов" / © t.me/SJTF_Odesa

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Вооруженные силы Украины рассматривают сразу несколько технологических решений для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, платформах самолетного типа и недорогих SMART-ракетах.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко, которого цитирует УНИАН.

По словам Лебеденко, одним из перспективных средств противодействия являются дроны-перехватчики, способные работать на тех же высотах и скоростях, что и российские реактивные дроны.

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«Мы готовим платформы самолетного типа, которые также будут нести на своем борту средства поражения, что позволяют маневрировать по скорости от 300 до 700 км на высотах, на которых работают реактивные "Шахеды"», — сообщил он.

Заместитель главнокомандующего подчеркнул, что такие платформы можно масштабировать, поскольку они являются экономически выгодными.

По его словам, эти технологии могут оказаться значительно дешевле и эффективнее традиционных зенитно-ракетных средств поражения.

Кроме того, ВСУ изучают возможность использования недорогих SMART-ракет, способных перехватывать воздушные цели на высоте до 6 километров.

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«Если они окажутся эффективными, то эти варианты будут сочетаться», — отметил Лебеденко, комментируя перспективы применения различных средств борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Напомним, что российские реактивные беспилотники могут развивать скорость до 600 км/ч. В Воздушных силах объяснили, почему их становится все сложнее перехватывать.

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